Automóveis | Changan entra oficialmente no mercado de Portugal

Mais uma marca chinesa de automóveis anunciou recentemente sua entrada oficial no mercado de Portugal. No final de Abril, o Grupo Auto-Industrial, pioneiro português no sector automóvel, chegou a um acordo de cooperação com a Changan Automobile, responsável pela importação e distribuição dos modelos da fabricante chinesa, indica o Diário do Povo.

A Changan, um dos quatro principais grupos automóveis da China, tem 40 anos de experiência de manufactura de carros e possui 14 bases de fabricação e 34 fábricas em todo o mundo. Actualmente, a Changan Automobile tem marcas próprias como CHANGAN UNI, CHANGAN NEVO, CHANGAN LCV, DEEPAL, AVATR, e marcas joint venture incluindo CHANGAN Ford, CHANGAN Mazda, e JMC.

Pelo cronograma, a Changan deve introduzir nove modelos novos de carros para o mercado europeu nos próximos três anos. Entre eles, destacam-se o DEEPAL S07.

O modelo de SUV eléctrico, com um comprimento de 4,75 metros, é desenhado pelo Centro de Design Europeu da Changan em Turim, Itália. Distingue-se pelo desenho estético em conformidade com os gostos europeus, com elementos de janelas sem moldura, puxadores de portas retrácteis e tetco panorâmico, apresentando robustez nas suas linhas e cheio de detalhes.

A Changan Automobile, bem como o DEEPAL S07, estão programados a ser divulgados ao público português no ECAR SHOW — Salão do Automóvel Híbrido e Eléctrico, que será realizado de 23 a 25 de Maio de 2025, na Feira Internacional de Lisboa.