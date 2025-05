Taipa | IAM não encontra sinais de envenenamento após morte de cães

O Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) afirma não ter encontrado “anomalias” no Parque Central da Taipa, depois da morte de dois cães que passearam no local e que levantaram suspeitas de envenenamento, incluindo por duas associações de protecção dos animais (Everyone Stray Dogs Macau Volunteer Group e Masdaw). Apurou-se que os cães em causa haviam passeado no Parque Central da Taipa e ao seu redor antes de apresentarem sintomas de mal-estar, tendo posteriormente falecido, após tratamento veterinário sem sucesso.

“Este Instituto está a acompanhar este caso com elevada atenção, e enviou de imediato pessoal ao local em causa, para investigação, não tendo sido, até ao momento, detectadas quaisquer anomalias. Em paralelo, o caso também foi comunicado às autoridades policiais, para efeitos de averiguações complementares”, indicou o IAM.

A equipa do IAM inteirou-se dos trabalhos de eliminação de insectos e da segurança dos parques caninos. Além disso, o instituto confirmou que os pesticidas usados “contêm piretróide e são amigos do meio ambiente, afectando apenas insectos, como mosquitos, moscas, percevejos e baratas, e não sendo tóxicos para os seres humanos e outros mamíferos, como cães”.

Também foram verificadas as caixas para apanhar ratos e não foram encontradas anomalias. O IAM indicou ainda que o raticida usado apenas contém um emético (substância indutora de vómito), que dificulta a ingestão por animais com capacidade de regurgitação, como cães e gatos.