GP | Corridas de apuramento de Turismo decorreram em Zhaoqing

A edição de 2025 do Campeonato de Carros de Turismo de Macau – Macau Road Sport Challenge – teve o seu início no Circuito Internacional de Guangdong, com 67 carros divididos em dois grupos, A e B, disputando um total de quatro corridas ao longo do fim-de-semana. Os pilotos de Hong Kong voltaram a mostrar a sua superioridade, mas houve resultados positivos entre os pilotos de Macau

Para além dos títulos em jogo, a competição organizada pela Associação Geral Automóvel Macau-China (AAMC), que se divide em dois eventos, serve igualmente para atribuir as trinta e seis vagas disponíveis para a prova mais importante da temporada: o Grande Prémio de Macau. Como tal, esta primeira jornada no circuito dos arredores de Zhaoqing revelou-se particularmente tensa, com corridas muito disputadas entre os Toyota GR86 (ZN8) e os Subaru BRZ (ZD8), todos equipados este ano com os novos pneus Pirelli de composto DMC.

No Grupo A alinharam três pilotos bem conhecidos da comunidade lusófona: Rui Valente, Célio Alves Dias e Maximiano Manhão. No entanto, uma qualificação menos conseguida deixou os três na parte final da grelha de partida, obrigando-os a trabalho redobrado logo na primeira corrida, disputada na tarde de sábado. Essa mesma corrida acabou por ser interrompida com bandeira vermelha a poucas voltas do fim, devido a um derrame de óleo na pista. Damon Chan, vencedor da competição em 2024, triunfou, seguido por Lo Pak Yu e Chan Ka Ping, num pódio inteiramente composto por pilotos de Hong Kong. O experiente Rui Valente protagonizou uma excelente corrida de recuperação, subindo da 29.ª até à 14.ª posição. Maximiano Manhão ganhou três lugares e terminou em 22.º, enquanto Célio Alves Dias subiu oito posições, finalizando em 25.º.

Na segunda corrida, Rui Valente voltou a imprimir um forte andamento, chegando a rodar em 5.º, mas a degradação dos pneus impediu-o de manter a posição, terminando em 7.º. Com um sistema de pontuação que privilegia os dez primeiros classificados, este resultado poderá ser determinante para a sua qualificação para o Grande Prémio. No seu fim-de-semana de estreia aos comandos de um carro de Turismo, Maximiano Manhão, cujo Toyota ostenta as cores e o logótipo da histórica Macau Racing Team, terminou no 15.º posto. Célio Alves Dias, num fim-de-semana complicado, foi apenas 23.º e sabe que tem muito que fazer se se quiser qualificar no próximo mês. A vitória coube a Lo Pak Yu, pressionado de perto por Wong Chuk Pan e Leong Keng Hei. O melhor representante do território foi Lou Check In com um 4.º lugar.

Vitória da RAEM e Top-10 para Badaraco

As corridas do Grupo B também foram marcadas por incerteza e grande animação dentro de pista. Chung Kwok Hei, vencedor em 2023, liderava a prova até que um furo o forçou a abandonar. Cheng Kin Sang, representante da RAEM, aproveitou a oportunidade e assumiu a liderança. Bayern Yip Wai Hei lançou vários ataques, todos eficazmente defendidos por Cheng. Porém, um acidente aparatoso na recta principal, já perto do fim, causou nova interrupção com bandeira vermelha. Cheng Kin Sang venceu, terminando à frente de Bayern Yip e Lam Tou.

Na segunda corrida, Bayern Yip ultrapassou Cheng Kin Sang na segunda volta e assumiu o comando. Apesar da entrada do safety car por duas vezes, Bayern Yip manteve a calma e garantiu a vitória, conquistando um primeiro e um segundo lugar no conjunto do fim-de-semana. Rao Long, que partira da oitava posição, mostrou excelente ritmo e subiu até ao 2.º posto nas duas últimas voltas. Cheng Kin Sang concluiu no 3.º posto, somando assim dois pódios na jornada de abertura.

Jerónimo Badaraco, o último vencedor da Taça ACP, em 1999, teve um início discreto, terminando em 19.º a corrida de sábado. No domingo, “Noni” mostrou que ainda tem muito para dar ao automobilismo local, alcançando um precioso 10.º lugar. Já Dionísio Albino Pereira concluiu a primeira corrida na 29.ª posição e não alinhou na segunda.

A próxima, derradeira e decisiva jornada está agendada para os dias 16 a 18 de Maio, novamente no Circuito Internacional de Guangdong.