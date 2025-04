Timor-Leste | Díli recebe reunião interministerial do g7+

A capital de Timor-Leste vai receber amanhã e sábado a sexta reunião ministerial do g7+ que vai juntar pela primeira vez os chefes da diplomacia da organização, que assinala 15 anos de existência. O g7+ é um fórum no qual os países-membros procuram influenciar o discurso global sobre paz, estabilidade e resiliência, bem como definir acções conjuntas para atingir aqueles objectivos.

A organização intergovernamental foi estabelecida em 10 de Abril de 2010, em Díli, e surgiu com a preocupação, partilhada pelos seus Estados-membros, de que a cooperação tradicional para o desenvolvimento não melhorava a situação das nações frágeis.

“O objectivo desta reunião, a sexta reunião ministerial do g7+, é reflectir sobre os progressos alcançados durante os 15 anos do seu estabelecimento”, afirmou o secretário-geral do g7+, Hélder da Costa.

O encontro, que tradicionalmente reúne os ministros das Finanças, Planeamento ou Economia dos Estados-membros, vai juntar pela primeira vez os chefes da diplomacia de vários países por causa da “política global”, para ser feita uma “reflexão sobre o roteiro para os próximos anos” e porque o g7+ tem uma “voz cada vez mais global”, disse Hélder da Costa.

A reunião, coorganizada com o Ministério dos Negócios Estrangeiros timorense, começa exactamente com uma intervenção do primeiro-ministro timorense, Xanana Gusmão, sobre “salvaguardar a paz em tempos turbulentos: a visão do g7+”.

O encontro fará também uma apresentação sobre o percurso da organização durante os últimos 15 anos e um debate sobre a cooperação entre os Estados-membros. O g7+ tem estatuto de observador junto da Assembleia-Geral da ONU desde Dezembro de 2019 e na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa desde Julho de 2021.

Afeganistão, Burundi, República Centro-Africana, Chade, Comores, Costa do Marfim, República Democrática do Congo, Guiné-Conacri, Guiné-Bissau, Haiti, Libéria, Papua-Nova Guiné, São Tomé e Príncipe, Serra Leoa, Ilhas Salomão, Somália, Sudão do Sul, Timor-Leste, Togo e Iémen são os Estados-membros do g7+.