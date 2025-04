Despejo | Terreno recuperado na Taipa

O Governo realizou ontem uma acção de despejo para recuperar um terreno do Estado ilegalmente ocupado, com uma área de cerca de 1.111 metros quadrados. O terreno em questão, situado entre a Rua Fernão Mendes Pinto e a Estrada Governador Nobre de Carvalho na Taipa, estava vedado com portão e tapumes metálicos e era usado para o depósito de contentores e estacionamento de veículos.

Além disso, segundo indicou ontem a Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana, no local foi construída uma barraca composta por suporte e cobertura metálicos e tapumes.

Antes do despejo, as autoridades exigiram aos ocupantes ilegais que desocupassem e devolvessem o terreno dentro de um determinado prazo. As exigências do Governo não foram atendidas.