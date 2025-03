AL | Linhas de Acção Governativa apresentadas a 14 de Abril

Sam Hou Fai apresenta a 14 de Abril as primeiras Linhas de Acção Governativa do seu Executivo. No dia seguinte, o Chefe do Executivo regressa à Assembleia Legislativa para responder a questões dos deputados. Entre 17 e 30 de Abril, serão debatidos os rumos governativos sectoriais, a começar pela Administração e Justiça e terminando nos Transportes e Obras Públicas

Depois de vários meses de recolha de sugestões entre associações locais, o presidente da Assembleia Legislativa (AL), Kou Hoi In, convocou ontem os deputados para a apresentação das Linhas de Acção Governativa (LAG) pelo Chefe do Executivo para o ano financeiro de 2025 no dia 14 de Abril, pelas 15h. Logo após a apresentação ao plenário, segue-se a conferência de imprensa, pelas 17h30, na Sede do Governo, durante a qual Sam Hou Fai responderá às questões da comunicação social.

A convocatória assinada por Kou Hoi In acrescenta que no dia seguinte, como é tradição, Sam Hou Fai volta à AL para responder às perguntas dos deputados sobre o relatório das LAG, entre as 15h e as 18h. Os deputados têm de entregar questões para a sessão de perguntas e respostas até às 18h30 do dia 14 de Abril, ou seja, escassas horas após a apresentação das primeiras LAG do Executivo liderado por Sam Hou Fai.

Vamos por partes

Também como é tradição, a apresentação do relatório das LAG no plenário, a conferência de imprensa que se segue na sede do Governo e o retorno de Sam Hou Fai à AL no dia seguinte para a sessão de perguntas e respostas dos deputados serão transmitidos em directo na TDM, tanto na televisão como na rádio.

O público poderá ainda assistir à transmissão através da internet, em tempo real, nos portais oficiais do Governo, do gabinete do Chefe do Executivo, da AL, do Gabinete de Comunicação Social (GCS) e num portal temático criado para o efeito. Além das várias apps do Executivo, as sessões podem também ser vistas em directo no canal exclusivo Youtube do gabinete do Chefe do Executivo e do GCS e na página de Facebook do GCS.

O programa geral e sectoriais do Executivo para o ano fiscal 2025 serão ainda publicados online, assim como na comunicação social.

Depois da apresentação das linhas orientadoras gerais dos trabalhos governativos seguem-se os debates sectoriais na AL, entre os dias 17 e 30 de Abril. André Cheong é o primeiro secretário a debater as LAG da área da Administração e Justiça, no dia 17 de Abril. A 23 de Abril, Tai Kin Ip estreia-se a apresentar as LAG para a Economia e Finanças. Dois dias depois é a vez de Wong Sio Chak debater com os deputados o rumo governativo da área da Segurança, algo que faz anualmente desde 2015.

Os últimos dois debates têm como protagonistas dois estreantes, no dia 28 de Abril O Lam discute as LAG da área dos Assuntos Sociais e Cultura e no dia 30 de Abril, a fechar, Raymond Tam Vai Man debate no plenário as LAG do sector dos Transportes e Obras Públicas.