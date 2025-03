Taiwan | Aumento de despesas com Defesa na calha

Taiwan anunciou ontem que vai tentar utilizar excedentes acumulados nos anos anteriores para cobrir o aumento do orçamento da Defesa anunciado pelo líder taiwanês, William Lai, que prometeu aumentar as despesas militares para mais de 3 por cento do PIB.

Numa comparência parlamentar, a chefe da Direcção Geral do Orçamento, Contabilidade e Estatística do governo de Taiwan, Chen Shu-tzu, garantiu que o Executivo procurará financiar este aumento com um excedente de 200 mil milhões de dólares taiwaneses, sem excluir a contracção de empréstimos como último recurso.

“Em geral, esperamos não ter de nos endividar. Mas se tivermos de nos endividar, temos de o fazer, porque as despesas com a Defesa são muito importantes”, disse, citada pela agência noticiosa estatal CNA.

O orçamento da Defesa de Taiwan ronda actualmente os 600 mil milhões de dólares taiwaneses, depois de o parlamento, de maioria oposicionista, ter aprovado uma série de cortes e congelamentos orçamentais relativamente à proposta inicial do governo.

Lai, considerado um “independentista” e um “desordeiro” pelo Governo chinês, reiterou na quinta-feira passada a sua intenção de aumentar as despesas militares de Taiwan para mais de 3 por cento do PIB este ano, no meio de tensões acrescidas entre Taipé e Pequim.