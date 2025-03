Gongbei | Apanhados com 84 telemóveis em viaturas

As autoridades da alfândega de Gongbei anunciaram a intercepção de dois carros com matrícula dupla, conduzidos por residentes de Macau, que tentaram entrar no Interior com 84 telemóveis antigos escondidos nos veículos.

O caso aconteceu na manhã de quarta-feira da semana passada, por volta das 11h, quando os dois carros tentaram atravessar a fronteira. Contudo, os equipamentos para inspeccionar os veículos revelaram várias “anomalias” em diferentes partes das viaturas, que levantaram suspeitas aos agentes da alfândega.

Após a inspecção, os agentes encontraram telemóveis escondidos em locais como o compartimento para as luvas, debaixo dos bancos dos veículos com sete lugares, nas paredes do veículo e debaixo dos tapetes da viatura.