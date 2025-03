Covid-19 | Caso colectivo com 11 infectados

Os Serviços de Saúde (SS) anunciaram um caso colectivo de covid-19 no Centro de Santa Margarida, na Taipa, que causou 11 infectados, entre os quais 8 utentes do lar e 3 trabalhadoras. O caso está a ser acompanhado pelos SS, que garantem não haver casos graves a assinalar. Os primeiros sintomas foram apresentados a 17 de Março, com os doentes a apresentarem febre e tosse.

Nessa altura foram realizados os primeiros testes rápidos, que acusaram resultados positivos. “As condições clínicas das doentes são consideradas estáveis, não foram registados casos graves ou outras complicações. Os Serviços de Saúde irão monitorizar rigorosamente e acompanhar a situação de saúde dos indivíduos infectados e não infectados”, foi prometido, em comunicado.

As autoridades indicaram também que o estabelecimento aplicou medidas de controlo da infecção, como o reforço na desinfecção, limpeza e manutenção da ventilação de ar no interior das instalações.