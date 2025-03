Manila | Centenas manifestam-se em apoio ao ex-presidente Duterte

Centenas de pessoas manifestaram-se sábado na capital das Filipinas, Manila, para demonstrar apoio ao ex-presidente Rodrigo Duterte, acusado de crimes contra a humanidade pela sangrenta campanha antidroga que liderou. Duterte foi detido na terça-feira nas Filipinas pelas autoridades locais e, horas mais tarde, foi enviado para Haia, nos Países Baixos, onde compareceu sexta-feira perante os juízes do Tribunal Penal Internacional.

“Tragam-no de volta” e “Apoiamos o presidente Rodrigo Duterte” foram algumas das frases mais repetidas durante a manifestação, que começou com uma oração pela saúde do antigo presidente, de 79 anos.

Durante a presidência de Duterte, entre 2016 e 2022, cerca de 6.000 pessoas foram assassinadas em operações antidroga e execuções extrajudiciais, segundo dados da polícia. As estimativas são, no entanto, contestadas pelas organizações não-governamentais locais que afirmam que as operações culminaram na morte de mais de 30.000 pessoas.

O ex-presidente foi detido na sequência de um mandado de captura do Tribunal Penal Internacional. O tribunal considera Duterte responsável por crimes contra a humanidade e diz existirem “motivos razoáveis” para acreditar que liderou um esquadrão da morte e usou o seu poder para levar a cabo execuções extrajudiciais.

A investigação do tribunal sobre as execuções extrajudiciais iniciou-se em 2018 e, em 2021, foram associadas as autoridades e forças de segurança aos crimes cometidos, apesar de Duterte ter retirado o país da organização em 2019 numa tentativa de não ser implicado.