Ensino / IA | Cursos nas escolas primárias e secundárias de Pequim ainda este ano

A partir do segundo semestre de 2025, todas as escolas primárias e secundárias de Pequim oferecerão cursos gerais de inteligência artificial (IA) com carga horária de pelo menos 8 horas por ano, de acordo com o Plano de Promoção da Educação em Inteligência Artificial nas Escolas Primárias e Secundárias (2025-2027), divulgado recentemente pela Comissão Municipal de Educação de Pequim, indica o Diário do Povo.

O currículo abrangerá todas as etapas da educação, desde o ensino fundamental até o ensino médio, e visa fortalecer as capacidades dos alunos nesta área-chave. As escolas terão a flexibilidade de criar cursos autónomos de IA ou combiná-los com outras disciplinas, como tecnologia da informação, ciência, actividades práticas e educação para trabalho, acrescenta a publicação.

Além disso, no âmbito do programa, a capital chinesa planeia treinar cem reconhecidos professores especializados e mil professores especializados de destaque no ensino de IA.

A iniciativa faz parte de um esforço mais amplo de Pequim para acelerar a construção de um sistema educacional de IA com características da capital e, ao mesmo tempo, promover a reforma e o desenvolvimento da educação básica. Concentrando-se em seis áreas-chave da aplicação da IA, incluindo ensino, aprendizagem, fomento, avaliação, pesquisa e administração, a cidade explorará novos cenários de aplicação da IA.

Este ambicioso plano coloca Pequim como pioneira na integração da IA na educação, visando preparar os alunos para navegar no mundo digital enquanto usam a tecnologia de forma responsável.