DSAL | Vagas de trabalho no Shake Shack e Barbie Love

A Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) irá organizar três sessões de feiras de emprego, disponibilizando um total de 224 vagas, nos dias 20, 21 e 24 de Março, para os sectores da restauração, comércio a retalho de vestuário e supermercados, administração predial e limpeza.

Segundo um comunicado divulgado ontem pela DSAL, as inscrições para as três sessões abrem hoje e os interessados podem inscrever-se no website da DSAL até ao meio-dia de 19 de Março.

A primeira sessão está marcada para a manhã de 20 de Março, com a oferta de 80 vagas para trabalhar nos restaurantes Shake Shack e no yum cha Êxito, na Rua da Cantão, para as funções de chefe de loja, cozinheiro, assistente de cozinheiro e empregado de restauração. Na tarde do mesmo dia, serão disponibilizadas 14 vagas para chefe de loja, vendedor e empregado de armazém em duas lojas de vestuário desportivo.

Na manhã do dia seguinte, será a vez dos sectores da administração predial e limpeza, com 83 vagas para supervisor de atendimento ao cliente, oficial de manutenção de instalações prediais, porteiro, varredor de rua e trabalhador de coleta de lixo.

Na manhã de 24 de Março, serão oferecidas 47 vagas para trabalhar nos supermercados “Barbie Love” e do “Supermercado San Fa Seng” para as funções de operador de caixa, arrumador de prateleiras, empregado de armazém, embalador de frutas e legumes e cortador de carnes. As três sessões vão decorrer no Edifício da FAOM, na Rua da Ribeira do Patane nº 2-6.