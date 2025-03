Regresso ao GIC | Provas locais voltam a Zhaoqing

As datas para o Campeonato de Macau de Carros de Turismo (MTCS na sigla inglesa) foram dadas a conhecer na pretérita sexta feira pela Associação Geral-Automóvel de Macau-China (AAMC) através de um boletim informativo. A competição para os pilotos locais e que decide o apuramento para o Grande Prémio de Macau, em Novembro, irá novamente regressar ao Circuito Internacional de Guangdong (GIC).

Após um ano em que o MTCS rumou ao Circuito Internacional de Zhuzhou, na província de Hunan, a AAMC ouviu a grande parte dos pilotos do território e optou por realizar estas importantes corridas mais perto da casa dos principais intervenientes – os pilotos. Nos últimos anos, o circuito dos arredores de Zhaoqing tem sido o palco preferencial para a realização destas corridas, devido à proximidade e ao facto de servir de base operacional a grande parte das equipas.

O primeiro dos dois eventos programados para o MTCS de 2025 está agendado de 18 a 20 de Abril, ao passo que a segunda jornada está marcada de 16 a 18 de Maio. Diz o boletim informativo da AAMC que “todos os pilotos devem passar por um processo de seleção antes de poderem participar da 72ª edição do Grande Prémio de Macau – Macau Touring Car Challenge”.

As inscrições, para a competição que junta em pista os Toyota GR86 (ZN8) e os Subaru BRZ (ZD8), estão abertas até ao dia 29 de Março e após o término do período de inscrição, “todas as candidaturas estarão sujeitas à aprovação da AAMC, que reserva o direito final de aceitar ou rejeitar qualquer inscrição”.

O regulamento técnico também foi publicado, assim como foi confirmado oficialmente o uso de pneus da marca italiana Pirelli, que pertence ao conglomerado chinês Sinochem, a exemplo do que já tinha acontecido na passada edição do Grande Prémio de Macau.

Confirmação da Grande Baía

A AAMC também confirmou as duas provas de apuramento para a Taça GT – Corrida da Grande Baía (GT4), que se farão em concomitância com o novo campeonato chinês SRO GT Cup. A primeira corrida será disputada de 21 a 23 de Março, no Circuito Internacional de Xangai, no programa do Grande Prémio da China de Fórmula 1. O segundo evento ainda não tem localização definida, mas será entre 16 e 18 de Maio, muito provavelmente no Circuito Internacional de Zhuhai. Também aqui a Pirelli será o fornecedor único de pneus.

Estas duas provas servirão de apuramento para a grande festa de fim de ano no Circuito da Guia, estando definido que só 28 carros serão aceites na grelha de partida na prova da RAEm. A 72ª edição do Grande Prémio de Macau decorre de 13 a 16 de Novembro.