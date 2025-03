Holi Festival Macau | Evento dedicado à cultura indiana no próximo domingo

Decorre no próximo domingo, 16, no Galaxy, mais uma edição do Festival Holi Macau, uma iniciativa da cultura indiana que simboliza a chegada da Primavera. Em Macau, o evento, organizado pela Associação de Cultura Indiana, promete muita cor, música, sessões de yoga e pinturas com Henna

Macau volta a receber mais uma edição do “Holi Festival”, um evento da cultura indiana que celebra o fim do Inverno e a chegada da Primavera com explosões de cor e alegria. A edição deste ano do “Holi Festival Macau 2025” realiza-se no domingo, 16, no Galaxy, numa organização da Associação da Cultura Indiana de Macau e do estúdio de yoga “V Studio”, de Victor Kumar, bem como da entidade “Yoga Shala 853”. Victor Kumar, que há vários anos reside em Macau, tem-se dedicado a organizar diversas actividades que espelham a cultura indiana no território.

Segundo uma nota de imprensa, esperam-se neste dia “muitas actividades emocionantes”, onde se inclui pinturas com Henna, danças tradicionais indianas, jogos, sessões de yoga coloridas e ainda actuações do “Bollywood Dreams Group”.

Trata-se de “um evento maravilhoso a não perder”, onde o público se pode divertir em família e amigos”. O evento decorre no Grand Resort do Galaxy Macau entre as 15h e as 17h, com o preço de entrada a custar 250 patacas, tanto para adultos como para crianças.

Tradições antigas

No festival Holi, uma celebração hinduísta, o que conta é ficar coberto de pós coloridos que têm significados muito concretos. Estes pós são preparados com ervas medicinais e flores moídos e misturados com água, sendo que cada cor representa um sentimento que se pretende transmitir quando se está em grupo a dançar ou a fazer outra actividade. Esses sentimentos podem ser felicidade, beleza, amor, saúde ou força, dando-se início a uma nova época do ano.

O objectivo desta celebração é mesmo que todos se possam divertir de igual forma, sem distinções. O Holi é uma das celebrações mais antigas na Índia, baseando-se em mitologias hindus como a lenda de Krishna e Radha e de um amor que, à partida, seria difícil de concretizar devido às diferenças da pele dos dois apaixonados. Porém, Krishna decidiu pintar o seu rosto com várias cores para ficar da mesma cor da sua amada, a fim de poderem estar juntos.

Tradicionalmente, na véspera do festival, é costume recolherem-se galhos ou folhas secas, construindo-se fogueiras com o propósito de afastar os maus espíritos e energias. Quando, na manhã seguinte, o lume se apaga, é hora de iniciar a celebração nas ruas, com cores, danças e alegria, em que as pessoas lançam os pós coloridos entre si.