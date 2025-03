Bienal | “Acima de Zobeida” para ver até 30 de Abril

A exposição que serviu para representar Macau na 60.ª edição da Bienal de Arte de Veneza vai estar disponível no território até ao dia 30 de Abril. A mostra, intitulada “Acima de Zobeida: Arte de Macau na 60.ª Exposição Internacional de Arte de La Biennale di Venezia” está disponível no Museu de Arte de Macau (MAM), tendo sido inaugurada na última sexta-feira.

O projecto, da autoria do artista local Wong Weng Cheong, tem inspiração na obra “As Cidades Invisíveis”, de Italo Calvino. Segundo uma nota do Instituto Cultural (IC), trata-se de uma “exposição imperdível que explora questões globais a partir da perspectiva de Macau, questionando-se a identidade numa heterotopia”.

Leong Wai Man, presidente do IC, declarou, na inauguração da exposição, que a participação do território nesta Bienal em Veneza teve como objectivo “mostrar Macau ao mundo”, tendo “as criações dos jovens participantes misturado habilmente as marcas da vida quotidiana em Macau com as suas experiências de estudo no estrangeiro, propondo uma interpretação única da cultura da cidade”.

No romance de Italo Calvino, Zobeida é o nome da cidade fictícia. Para esta exposição, Wong Weng Cheong criou uma alegoria apocalíptica dessa mesma Zobeida, através de “imagens digitais e instalações de grande dimensão”, em que “criaturas mutantes com pernas alongadas vagueiam entre edifícios em ruínas, criando uma sensação de opressão surreal e desolação apocalíptica”.

O IC descreve ainda que quando o espectador entra na zona de exposição, o que mais poderá chamar a atenção “são as câmaras de vigilância escondidas que incorporam em tempo real as silhuetas dos visitantes na obra, fazendo com que os visitantes passem de observadores externos a figuras observadas”.

Chang Chan, curadora do projecto, descreveu que esta concepção é inspirada pela teoria da “heterotopia”, do filósofo Michel Foucault, que “explora a percepção estabelecida do sentido de pertença, entrelaçando-se a realidade com a ilusão”.