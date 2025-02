Japão | Nascimentos caiem para novo recorde negativo

O número de nascimentos no Japão caiu para um novo recorde, aumentando o desafio relacionado com os custos crescentes da segurança social numa sociedade envelhecida, com um grupo cada vez mais reduzido de trabalhadores que pagam impostos.

O número de recém-nascidos em 2024 caiu 5 por cento em relação ao ano anterior, para 720.988, prolongando uma série de nove anos de declínio, de acordo com os dados preliminares sobre a população divulgados ontem pelo Ministério da Saúde do Japão.

Esta leitura assinala o valor mais baixo desde que estes registos começaram, em 1899. Também as mortes aumentaram 1,8 por cento para um recorde de 1,62 milhões no mesmo período, resultando no maior declínio anual de sempre da população total, segundo o relatório.

O declínio sustentado dos nascimentos no país aumenta a urgência sentida por um governo que já está a suportar a dívida mais pesada entre os países desenvolvidos. A dívida pública do Japão será de 232,7 por cento do produto interno bruto (PIB) do país este ano, de acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI).

A situação demográfica no Japão está em sintonia com uma tendência global crescente. A taxa de fertilidade da Coreia do Sul aumentou no ano passado pela primeira vez em nove anos, mas, com 0,75, continua muito abaixo da taxa necessária para manter a população.

A queda dos nascimentos em França acelerou em 2023, atingindo o ritmo mais rápido em meio século, enquanto a população da China diminuiu durante três anos consecutivos.

Menos trabalhadores significa menos receitas fiscais para os cofres do Estado nipónico, ao mesmo tempo que pressiona as empresas, que enfrentam a escassez de pessoal.

Esforços em vão

Desde que a população em idade activa do Japão atingiu o seu máximo em 1995, o seu mercado de trabalho tem-se mantido relativamente apertado. A taxa de desemprego é de 2,4 por cento, a mais baixa entre os países da OCDE, e tem-se mantido abaixo dos 3 por cento há quase quatro anos. Até 2040, o Japão deverá enfrentar um défice de mão-de-obra de 11 milhões de pessoas, de acordo com uma estimativa do Recruit Works Institute, citada pela Bloomberg.

Em 2024, um número recorde de 342 empresas japonesas foram à falência, devido à escassez de mão-de-obra, de acordo com um inquérito do Teikoku Databank, ainda segundo a agência de notícias. Entretanto, os custos da segurança social do Japão continuam a aumentar à medida que uma proporção crescente da população ultrapassa a idade da reforma.

Para o ano fiscal que começa em Abril, o governo atribuiu 37,7 biliões de ienes à segurança social, um aumento de quase 20 por cento em relação à última década. O sistema de pensões do Japão também está sob pressão, com menos contribuintes e mais beneficiários. Nas últimas duas décadas, o número de contribuintes diminuiu em cerca de 3 milhões, enquanto o número de beneficiários aumentou quase 40 por cento, de acordo com o ministério japonês da Segurança Social.

O declínio contínuo do número de nascimentos reflecte, em parte, a relutância das gerações mais jovens em ter filhos, apesar dos esforços recentes do governo.

Com base numa iniciativa do seu antecessor, o primeiro-ministro, Shigeru Ishiba, está a promover um pacote de políticas de cuidados infantis no valor de 3,6 biliões de ienes, que inclui apoio aos futuros pais e melhorias nas condições de trabalho dos trabalhadores das creches.