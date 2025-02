FRC | Imagens de Alex Chao sobre Macau expostas a partir de hoje

É hoje inaugurada na galeria da Fundação Rui Cunha a exposição de fotografia “Macau in My Heart”, uma ode ao território de onde Alex Chao Io Chong, o autor das imagens, é natural. Até ao dia 1 de Março podem ser vistas, de forma gratuita, 30 imagens sobre vários lugares que mostram o lado único do território

A Fundação Rui Cunha (FRC) inaugura hoje, a partir das 18h30, a exposição de fotografia “Macau in My Heart”, de Alex Chao Io Chong, conhecido artista local e fotógrafo profissional há mais de 30 anos, que reúne esta colecção de 30 fotografias da cidade, explorando diferentes temas, estilos e técnicas de abordagem. A curadoria está a cargo de David Sit, crítico de arte, pintor e professor universitário.

Citado por uma nota de imprensa da FRC, Alex Chao descreveu que iniciou “uma viagem fotográfica de décadas quando era adolescente”, tendo recorrido à lente e à máquina fotográfica “como um poeta utiliza uma caneta, para transformar emoções tão profundas numa linguagem visual, captando momentos distintos como a transformação desta cidade, de uma vila piscatória numa próspera cidade internacional, e registando imagens poéticas ao entrelaçar história e modernidade”.

As imagens captadas ilustram a arquitectura da cidade, antiga e recente, o movimento urbano, os brilhos e as cores, o ritmo da população. “Aqui, a arquitectura histórica portuguesa e os modernos edifícios altos complementam-se, enquanto as tradições e a inovação andam de mãos dadas”, disse o fotógrafo e artista.

“O rápido desenvolvimento económico trouxe prosperidade à cidade e também fez de Macau uma atracção turística e um centro de entretenimento mundialmente famoso. Ao longo deste processo, testemunhei muitos momentos importantes: a abertura de casinos internacionais, a construção de novos marcos e o fogo de artifício anual”, registos que fazem parte de alguns exemplos na exposição.

Ligação às artes

Alex Chao formou-se na Universidade Politécnica de Macau, com especialização em Artes Visuais (educação artística). Nos primeiros anos, estudou e dedicou-se à fotografia profissional e à educação de artes visuais. Foi fotógrafo de profissão no ex-Hotel Mandarin Oriental em Macau, durante muitos anos, e também director do estúdio de fotografia do então Instituto Politécnico de Artes de Macau, com décadas de investigação e prática no desenvolvimento da fotografia.

Alex Chao possui ainda uma vasta experiência nas áreas do design visual, edição de livros, impressão, multimédia e planeamento de exposições.

Foi um nome integrante de várias exposições realizadas na galeria da Creative Macau, por exemplo, tanto a título colectivo como individual. A última realizou-se no ano passado, intitulando-se “Unique Vision – Creativity and Aesthetics of Photography”.