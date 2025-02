Dengue | Anunciados mais dois casos importados

Os Serviços de Saúde anunciaram o registo de mais dois casos importados de dengue em Macau, o que faz subir para cinco o número de ocorrências, desde o início do ano.

De acordo com os comunicados da autoridade de saúde, o primeiro caso implicou um residente com 69 anos, que esteve de férias nas Filipinas, entre 29 de Janeiro e 5 de Fevereiro. Após regressar a Macau, começou a apresentar sintomas como febre, dores musculares e até erupções cutâneas nos membros inferiores e nos pulsos.

Apesar de uma primeira deslocação ao Hospital Kiang Wu, a 11 de Fevereiro, o diagnóstico apenas foi feito a 13 de Fevereiro, no Hospital da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau. O estado clínico deste homem é considerado estável.

O quinto caso comunicado pelos Serviços de Saúde está relacionado com um outro residente, de 17 anos, que também esteve de férias nas Filipinas, mas entre 25 de Janeiro e 8 de Fevereiro. Os dois casos não estão relacionados, embora haja padrões semelhantes.

O jovem de 17 anos também recorreu ao Hospital Kiang Wu, num primeiro momento, a 10 de Fevereiro, depois de apresentar sintomas como febre, corrimento nasal e dores musculares. No entanto, o diagnóstico de infecção por dengue só foi realizado pelo Hospital da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau, no dia 14 de Fevereiro. O estado clínico do residente é considerado estável.