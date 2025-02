SMIC | Lucro da maior fabricante de ‘chips’ chinesa caiu 45%

O maior fabricante de semicondutores da China, a Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), anunciou ontem que registou um lucro líquido de cerca de 492,7 milhões de dólares em 2024, um declínio homólogo de 45,4 por cento.

A empresa apresentou estes números numa declaração de contas provisória enviada à Bolsa de Valores de Hong Kong, na qual atribuiu a queda dos lucros “a menores rendimentos financeiros e queda no retorno dos investimentos”.

No último trimestre do ano, o lucro líquido da SMIC caiu 38,4 por cento, para 107,6 milhões de dólares, embora o volume de negócios total tenha aumentado 31,5 por cento em termos homólogos, para 2,207 mil milhões de dólares. Ao longo do ano, as receitas cresceram 27 por cento, para 8,03 mil milhões de dólares, lê-se no documento.

Olhando para o primeiro trimestre de 2025, a empresa tecnológica espera aumentar as suas receitas entre 6 e 8 por cento, em comparação com o último trimestre de 2024, enquanto para o ano inteiro, “se não houver mudanças significativas no ambiente externo”, prevê que o seu volume de negócios “cresça mais do que a média da indústria nos mesmos mercados”.

De acordo com a TrendForce, a SMIC é o terceiro maior fabricante de semicondutores do mundo, com uma quota de mercado de 5,7 por cento. Está apenas atrás da Samsung da Coreia do Sul e do actor dominante do sector, a TSMC de Taiwan.

No último trimestre, a empresa obteve 89,1 por cento das suas receitas na China, contra 80,1 por cento no final de 2023. De acordo com a imprensa local, isto mostra o seu compromisso com o mercado doméstico, face às sanções que lhe foram impostas por Washington em 2020.

O sector dos semicondutores é fundamental para a China, pois é uma das pedras angulares dos seus planos para reforçar a sua auto-suficiência tecnológica e, assim, reduzir a dependência de países terceiros face à guerra comercial e a sanções impostas pelos Estados Unidos.