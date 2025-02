Cinema | ‘Nezha 2’ torna-se no filme mais visto da história da China

A animação ‘Nezha 2’ tornou-se o filme mais visto na história da China, dias depois de ter batido o recorde de receitas, ao atingir 5,8 mil milhões de yuan. No domingo, ‘Nezha 2’ ultrapassou o filme de ação ‘Wolf Warrior’ (2015), também chinês, ao atingir 159 milhões de bilhetes vendidos, de acordo com dados do portal especializado Maoyan.

Tanto ‘Nezha 2’ como a prequela, ‘Nezha’ (2019), são baseados num romance clássico chinês do século XVI chamado “Investidura dos Deuses”. O filme, que estreou durante as férias do Ano Novo Lunar, cativou os espectadores pela narrativa, impacto cultural e qualidade visual, de acordo com a agência de notícias oficial chinesa Xinhua.

Maoyan prevê que a produção possa tornar-se o primeiro filme a arrecadar mais de 10 mil milhões de yuan no mercado chinês. O sucesso de ‘Nezha 2’ é uma lufada de ar fresco para uma indústria em dificuldades: em 2024, a bilheteira chinesa arrecadou 42,502 mil milhões de yuan, menos 22,5 por cento do que em 2023.

As produções chinesas dominaram o mercado doméstico em 2024, gerando 78,7 por cento das receitas totais. As autoridades chinesas limitam o número de filmes estrangeiros, com um sistema de quotas que permite a exibição de cerca de 35 produções por ano.

A queda das receitas em 2024 foi um revés para um sector que já tinha sido afectado durante a rigorosa política ‘zero covid’, que levou ao encerramento de milhares de salas de cinema e ao funcionamento de outras com limites no número de espectadores.