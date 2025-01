Taça GT | Corrida da Grande Baía ganha impulso do Interior

A Taça GT – Corrida da Grande Baía passará a integrar, já este ano, a recém-criada SRO GT Cup, a mais recente competição de GT lançada no Interior da China, inspirada na prova para viaturas da classe GT4 do Grande Prémio de Macau

Nas vésperas do Natal passado, o SRO Motorsport Group, a entidade responsável pela organização de inúmeras provas e campeonatos, incluindo o GT World Challenge Asia e, como parceiro oficial da FIA, a co-coordenação da Taça do Mundo de GT da FIA em Macau, anunciou a criação de uma competição para viaturas GT4, composta por quatro eventos na China. Na altura do anúncio, apenas o evento inaugural, em Xangai, e o final, em Pequim, tinham sido confirmados como parte do calendário.

Quase 30 carros, representando um impressionante total de dez construtores automóveis, participaram na Taça GT – Corrida da Grande Baía de 2024, uma corrida que se tornou um marco importante no fim de semana do Grande Prémio de Macau nos últimos anos. Com efeito, nenhum outro evento GT4 na Ásia reúne tamanha quantidade e diversidade de carros. O Balance of Performance (BoP), responsável por equilibrar o desempenho dos diversos carros participantes, já era, à data, gerido pelo SRO.

Em comunicado, Benjamin Franassovici, Diretor-Geral da SRO Motorsports Asia, afirmou:

“Estamos encantados, orgulhosos e privilegiados por adicionar a Taça GT – Corrida da Grande Baía ao calendário inaugural da SRO GT Cup, que começa e termina com os dois maiores eventos de desportos motorizados da China. Já temos uma forte relação de trabalho com a Taça GT – Corrida da Grande Baía, que se tornou a corrida mais significativa para carros GT4 na Ásia. A sua inclusão no calendário de 2025 do SRO sublinha a dimensão da nossa ambição para esta nova série nacional.”

Interesse elevado

A temporada de estreia da SRO GT Cup começa em Março, no Grande Prémio de Fórmula 1 da China, em Xangai, antes de passar para o Circuito Internacional de Zhuhai – um local anteriormente visitado pelo SRO nos tempos do BPR e do Campeonato FIA GT – onde estão previstas duas corridas de 30 minutos. Segue-se o novo circuito citadino de Pequim, que acolherá o GT World Challenge Asia no mesmo fim de semana, antes da grande final da temporada da SRO GT Cup, agendada para um mês mais tarde no Circuito da Guia, em Macau.

O entusiasmo em torno desta competição é evidente. Como destacou Benjamin Franassovici, “isso reflecte-se no número de consultas e inscrições para a temporada completa que recebemos desde o lançamento do campeonato, pouco antes do Natal. A procura superou as nossas expectativas.”

Até 28 carros poderão competir no evento de final de temporada nas ruas de Macau, com os lugares a serem atribuídos com base na classificação após a segunda jornada do campeonato, que está agendada para o circuito permanente de Zhuhai. Todos os pilotos com classificações “Bronze” ou “Silver” atribuídas pela FIA estão elegíveis para competir nesta competição, desde que utilizem carros homologados da classe GT4.

Para atrair as marcas, os resultados das corridas da SRO GT Cup contarão para o Ranking de Construtores de GT4 da SRO, um título atribuído à marca com melhor desempenho na categoria GT4 no final de cada temporada. A SRO GT Cup junta-se à sua equivalente asiática, a Japan Cup, numa lista que inclui ainda competições continentais e nacionais na Europa, América e Austrália.