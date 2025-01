Cinema | Studio City exibe comédia “Hit N Fun” passada em Macau

Estreou no sábado nos cinemas da Studio City o filme “Hit N Fun”, uma comédia de acção com produção de Hong Kong, que tem as regiões administrativas especiais como pano de fundo.

“O enredo do filme passa-se em Macau porque a cultura e o estilo de vida de Hong Kong e Macau são semelhantes. Isso torna a história relacionável com o público de Hong Kong, e a mistura da arquitectura antiga e nova de Macau também acrescentou a riqueza e o contraste aos visuais”, indicou o realizador Albert Mak, num comunicado divulgado pela Studio City.

O filme, patrocinado pelo Studio City, conta no elenco com Louis Koo, Philip Ng, German Cheung, Chrissie Chau e Louise Wong. Esta última revelou alguns detalhes da produção.

“Toda a gente dizia que o escorrega era muito alto, e só de olhar para ele os meus joelhos fraquejavam. Felizmente, o realizador conseguiu a filmagem em apenas dois takes. O escorrega foi verdadeiramente emocionante”, conta a actriz sobre uma cena de acção filmada no parque aquático da Studio City. Entre os locais de filmagem, destaque o Albergue SCM e o popular Café Cheong Lam Kei.