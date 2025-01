PJ | Sete detidos por suspeitas de branqueamento de capitais

A Polícia Judiciária (PJ) deteve sete pessoas por suspeita da prática do crime de branqueamento de capitais, após terem recebido dinheiro de burlões, que cometiam estes actos através do telefone.

Segundo o jornal Ou Mun, as detenções decorreram na zona norte da península, no Posto Fronteiriço da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau e Posto Fronteiriço de Hengqin, envolvendo seis residentes e uma cidadã do Interior da China.

A PJ acredita que os burlões enviaram dinheiro obtido das vítimas para as contas bancárias destas sete pessoas, sendo que os detidos recorriam os terminais de pagamento multibanco para realizar falsas transacções ou comprar ouro. Posteriormente, trocavam o dinheiro e o ouro por renminbis e enviavam os montantes para as contas bancárias dos burlões na China.

A PJ estima que os sete detidos terão ganho até um máximo de 20 mil patacas cada um para realizar estas operações, com montantes extorquidos das vítimas a ascenderem a 495 mil patacas. O caso já foi encaminhado para o Ministério Público. Os sete detidos podem ser acusados dos crimes de associação criminosa, branqueamento de capitais e burla de valor elevado.