Casinos | Galaxy Entertainment anuncia aumentos de salários

O Grupo Galaxy Entertainment (GEG, em inglês) anunciou aumentos de ordenado que deverão abranger cerca de 98 por cento dos trabalhadores, de acordo com um comunicado emitido ontem.

Segundo a explicação da concessionária responsável pelos casinos Galaxy e StarWorld, os trabalhadores que tenham salários mensais, incluindo as gorjetas recebidas, de 16 mil patacas, ou abaixo disso, vão ter um aumento de 600 patacas.

No caso dos salários, incluindo gorjetas, serem superiores a 16 mil patacas, os aumentos vão ser de 2,5 por cento. Os aumentos entram em vigor a partir de Abril e aplicam-se aos trabalhadores que se juntaram à empresa antes do início deste ano.

“O GEG gostaria de agradecer a todos os membros da sua equipa pelos seus esforços e contribuições no ano passado, e espera trabalhar em conjunto com eles para alcançar mais um sucesso”, pode ler-se no comunicado em que foi anunciado o aumento salarial.