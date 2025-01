CFDF | Leonel Alves reconduzido como presidente

O advogado Leonel Alves foi reconduzido como presidente da Comissão de Fiscalização da Disciplina das Forças e Serviços de Segurança de Macau, de acordo com um despacho publicado ontem no Boletim Oficial. A nomeação vigora por um período de dois anos, o que significa que se deverá prolongar até 2 de Fevereiro de 2027.

No despacho de ontem, foram igualmente renovados os mandatos do também advogado Vong Hin Fai, do ex-deputado Tsui Wai Kwan, Ng Siu Lai, presidente da Associação dos Moradores, e Lau Kam Ling. Fazem ainda parte da comissão, Leong Sio Pui, Chan Meng Kam, Lao Ngai Leong, Mak Soi Kun, Lee Chong Cheng e Mok Chi Wai.

A CFDF é um órgão de fiscalização externa e independente da actividade das Forças e Serviços de Segurança de Macau, que visa promover a defesa da legalidade e o respeito pelos direitos fundamentais do cidadão.