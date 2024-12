Espionagem | Pequim acusa a Alemanha de difamação após detenção de cidadão chinês

A China instou ontem as autoridades alemãs a “deixarem de caluniar e manipular”, depois de a polícia alemã ter comunicado a detenção de um cidadão chinês por suspeita de ter fotografado instalações militares.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Lin Jian, disse em conferência de imprensa que “não tinha conhecimento” dos pormenores do incidente.

No entanto, Lin afirmou que o seu país “pede sempre aos seus cidadãos que respeitem as leis e regulamentos locais” e às autoridades estrangeiras que “protejam os direitos e interesses legítimos das empresas e indivíduos chineses”.

“Esperamos que a Alemanha se atenha aos factos”, acrescentou o porta-voz, apelando a Berlim para que “proteja efectivamente os direitos dos cidadãos chineses na Alemanha”.

De acordo com as autoridades alemãs, o homem está detido depois de ter sido preso a 09 de Dezembro e está a ser investigado por suspeita ao abrigo do artigo 109g do código penal, que se refere a tirar fotografias de instalações militares que ponham em risco a segurança.

Segundo a imprensa europeia, o suspeito teve acesso à parte militar do porto de Kiel e tirou fotografias, mas foi interceptado por guardas de segurança, que o entregaram à polícia. No final de Setembro, um cidadão chinês que trabalhava para uma empresa de logística no aeroporto de Leipzig/Halle foi detido por suspeita de espionagem.

O Ministério Público acusa-a de ter transmitido ao seu contacto informações sobre o transporte de material militar e sobre as viagens de representantes da empresa de armamento Rheinmetall.

A suspeita está alegadamente ligada a outra pessoa que está a ser investigada por alegada espionagem em nome da China, uma empregada do político de extrema-direita Maximilian Krah, que foi cabeça de lista da Alternativa para a Alemanha (AfD) nas últimas eleições para o Parlamento Europeu.