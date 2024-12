Natal | IC e casinos promovem actividades culturais em zonas antigas

Além dos concertos já anunciados, o Instituto Cultural e as seis operadoras de jogo programaram uma agenda cheia de eventos culturais para os próximos dias. Algumas zonas antigas do território, como o Largo do Pagode do Bazar e os Estaleiros de Lai Chi Vun, vão acolher eventos regulares

O Natal aproxima-se e para captar toda a essência de uma quadra o Instituto Cultural (IC) preparou, em conjugação com as seis operadoras de jogo, uma série de eventos regulares culturais para juntar a população em algumas zonas antigas do território.

No caso dos Estaleiros Navais de Lai Chi Vun, restaurados parcialmente e que proporcionam uma zona de lazer, o IC, em parceria com a Galaxy, irá apresentar todos os sábados e domingos, das 13h às 19h, um mercado de natal, evento que se repete na véspera e dia de Natal. O mercado inclui tendas com jogos, espaços de gastronomia, uma feira cultural, espectáculos e jogos infantis.

Na Fortaleza do Monte irá acontecer, a partir do dia 24 e até ao final do mês, o “Inverno no Jardim da Fortaleza do Monte”, com “zonas para fotografias de grandes dimensões com temas festivos, iluminação concebida em colaboração com o Museu de Macau, stands de gastronomia e espectáculos de música ao vivo”, descreve o IC. Estes eventos acontecem entre as 14h e as 19h.

A antiga Fábrica de Panchões de Iec Long, na Taipa Velha, vai acolher o parque de diversões em formato pop-up intitulado “Colorful Spark”, que promete oferecer ao público “instalações artísticas de grandes dimensões”, com vários jogos à disposição. Destaque para a realização de pequenos espectáculos com os clássicos de Natal no auditório das Casas-museu da Taipa, a partir das 17h, entre os dias 24 e 26 de Dezembro.

Ainda no tocante a zonas antigas da cidade com eventos natalícios, haverá também a possibilidade de explorar a zona do Largo do Pagode do Bazar, no Porto Interior; a avenida Almeida Ribeiro e o Centro Comunitário Kam Pek, recentemente renovado graças ao investimento da Sociedade de Jogos de Macau.

Assim, a partir deste sábado e até final do mês, o Largo do Pagode do Bazar irá acolher espectáculos de rua, incluindo workshops de graffiti de Natal em colaboração com a Associação de Arte Juvenil de Macau.

Na Almeida Ribeiro nasceu o espaço de alimentação do Mercado Kam Pek, que proporciona experiências gastronómicas com pequenos restaurantes, trazendo “uma nova vitalidade e maior atractividade à zona”.

No caso das actividades apoiadas pelo MGM, elas concentram-se na zona da Barra, junto à Doca D. Carlos I, com a exposição “cAI: Soul Can”, dedicada à ligação da arte com inteligência artificial, a mostra “Zhang Yimou – Mestre por detrás de ‘Macau 2049′”, que conta os detalhes do espectáculo em cena no Teatro MGM, ou ainda o evento “ART ZOO: Salpicos de Alegria”.

Não faltam ainda eventos na Rua da Felicidade, que foi palco de um projecto experimental de zona pedonal. Desta vez, o IC, em parceria com a Wynn, apresenta uma série de “flash-mobs”, mercados de rua com a disponibilização de “bebidas festivas” e ainda a iniciativa “Snooker para Gente Comum”.

Música do povo

Além dos tradicionais mercados de Natal e espaços com eventos culturais, haverá música para celebrar a quadra. Todos os eventos se enquadram no “Programa de Inverno – Uma Base Cultural”.

A partir deste sábado, e nos dias 22, 24 e 25 de Dezembro, apresenta-se no Teatro D. Pedro V espectáculos de jazz com o músico português Zé Eduardo e a Jazz Mission Big Band, que se fazem acompanhar pelas cantoras Marta Garrett e Sofia Rodrigues. O concerto inclui “uma série de peças clássicas de jazz e canções de Natal”.

Para o dia de Natal, o IC propõe ainda o espectáculo “Melodias Inesquecíveis nas Ruínas de S. Paulo”, com os músicos da Orquestra de Macau, apresentando-se “um repertório de peças conhecidas cheias de vibrações natalícias” num lugar icónico em termos patrimoniais como é as Ruínas de São Paulo.

Espera-se, assim, criar “uma atmosfera única de integração das culturas chinesa e ocidental, combinando música e arquitectura histórica”. Este espectáculo faz-se acompanhar de um coro composto por alunos de várias escolas locais.

Depois do Natal, nomeadamente no dia 28, é a vez de ser inaugurada a “Zona de Espectáculos ao Ar Livre de Macau”, no Cotai. A partir das 19h, podem ser ouvidos cantores e artistas locais, de Hong Kong, do interior da China e Coreia do Sul, com nomes como Hins Cheung, Julian Cheung, Pakho Chau e Janice M. Vidal.

Também neste dia há outra opção de espectáculo. Trata-se do concerto “Fantasia de Inverno”, realizado a partir das 20h na Sé Catedral, e que traz a Macau o maestro principal da Orquestra Chinesa da Singapura, Quek Ling Kiong. Este irá estar em palco com a Orquestra Chinesa de Macau.