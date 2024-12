CPSP | Identificado caso suspeito e violência doméstica

Um homem com 50 anos terá alegadamente atacado com uma faca a mãe, de 70 anos, na madrugada de ontem. A informação foi divulgada pelo Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) e citada pelo canal chinês da Rádio Macau. De acordo com o relato apresentado, devido aos ataques, a mulher ficou com cortes na cabeça.

No entanto, quando foi transportada para o Centro Hospitalar Conde São Januário estava consciente e o seu estado de saúde era estável. O caso acontece num edifício da Areia Preta, junto à Avenida Norte do Hipódromo.

O crime de violência doméstica implica uma pena de prisão de 1 a 5 anos, mas a sanção pode ser agravada 8 anos de prisão, caso seja considerado que o crime foi cometido em “em circunstâncias que revelem especial censurabilidade ou perversidade”.