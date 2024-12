Educação | Governo coopera com Interior para ensinar história

De forma a ensinar a história da China os alunos de Macau, as autoridades estão a cooperar com as congéneres do Interior. A informação foi adiantada ontem pela secretária Elsie Ao Ieong U na Assembleia Legislativa, que defendeu que a promoção da cultura local faz parte do objectivo de tornar Macau numa “base”.

“O Governo da RAEM tem organizado, em colaboração com o Interior da China e a RAEHK, diversos projectos juvenis e desenvolvido recursos pedagógicos sobre a história de Macau, permitindo que os estudantes e jovens aprofundem os seus conhecimentos sobre a história e cultura chinesas, semeando assim as bases para a transmissão do património cultural”, afirmou.

“O Governo da RAEM, através da promoção da transformação e do aproveitamento dos recursos históricos e culturais e da criação de projectos de exposições e espectáculos emblemáticos, tem aumentado a influência dos festivais artísticos e culturais para construir uma plataforma de desenvolvimento diversificado para o sector cultural de Macau”, afirmou a governante perante os deputados.