Desporto | Grandes eventos custam 620 milhões

Os três grandes eventos desportivos que irão realizar-se em Macau no próximo ano terão um custo global de 620 milhões de patacas. Os eventos em questão são os Jogos Nacionais de 2025, a 12ª edição dos Jogos Nacionais para Pessoas com Deficiência, também organizados por Hong Kong e Guangdong, e ainda os 9º Jogos Olímpicos Especiais.

A informação foi avançada pelos deputados Lam Lon Wai e Chan Chak Mo, da segunda comissão permanente da Assembleia Legislativa, que está a analisar na especialidade o Orçamento de 2025. Os Jogos Nacionais, organizados a cada 4 anos desde 1959, decorrem entre 9 e 21 de Novembro do próximo ano, coincidindo com o Grande Prémio de Macau. Prevê-se que sejam recrutados cerca de 6.000 ajudantes para os três eventos desportivos, com uma dotação de 123 milhões de patacas.

O alojamento em hotéis poderá custar 70 milhões de patacas e os transportes 29 milhões de patacas. Os deputados adiantaram também que a venda de bilhetes poderá gerar uma receita de cerca de cinco milhões de patacas.