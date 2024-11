Violência doméstica | Um terço das vítimas são crianças

Na primeira metade deste ano, o Instituto de Acção Social (IAS) registou 29 casos suspeitos de violência doméstica, com 11 vítimas do sexo masculino e 18 do sexo feminino.

O registo agregado no sumário do relatório semianual de 2024 (1.º semestre) do Sistema Central de Registo de Casos de Violência Doméstica indica que entre os 29 casos suspeitos, 16 eram referentes violência contra cônjuge (quatro do sexo masculino e 12 do sexo feminino), enquanto 10 casos foram contra crianças. O IAS deu ainda conta de três casos que vitimizaram idosos.

A larga maioria dos casos, 23, foram de violência física, quatro situações de ofensa psíquica, um caso de cuidados inadequado e um caso de ofensas violentas múltiplas. Recorde-se que o Executivo indicou recentemente não haver necessidade de rever a Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica.