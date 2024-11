“Iluminar Macau” | Nova edição a partir de 7 de Dezembro

Começa a 7 de Dezembro mais uma edição do evento “Iluminar Macau”, que tem como tema “Imersão do Tempo e do Espaço” e que se prolonga até 25 de Fevereiro. Segundo uma nota da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), o evento “conta com a participação de artistas estrangeiros, do Interior da China, de Hong Kong e de Macau”, ficando a promessa da apresentação de “instalações emblemáticas e interactivas”, bem como espectáculos de vídeo mapping.

Participam nesta edição 18 artistas e equipas de design, nomeadamente de oito cidades consideradas “Cidades Criativas do Design”, como Pequim, Xangai, Chongqing, Shenzhen, Nagoya, Cidade do México, Montreal e Sydney, além de Macau e Hong Kong, e contando ainda com a participação de Portugal e da Nova Zelândia.

De Portugal, chega João Jorge Magalhães, Zhu Xi, de Xangai; Li Wei, de Pequim; e “Miss Elephant”, de Hong Kong. O evento apresenta temas em seis zonas da cidade, num total de 31 instalações e três espectáculos de vídeo maping. Os seis subtemas são “Pulse of the Future”, na zona da Praia do Manduco; “Interlude of the Ocean”, na Praia Grande; “Glourious Epoch”, no NAPE; “Realm of Fantasy”, na zona norte da península; “Fusion of Arts and Culture”, na Taipa, e “Nostalgic Aura”, em Coloane. As instalações podem ser visitadas entre as 19h e as 22h.

Um dos espectáculos de vídeo mapping acontece na praça em frente ao Centro de Ciência de Macau, com o Japão a apresentar “Create the Future”. Os restantes dois espectáculos de vídeo mapping, “Connect” e “100 FUN”, serão apresentados no Largo dos Bombeiros, na Taipa. As sessões de vídeo mapping terão lugar diariamente entre as 19h00 e as 21h30, em cada 30 minutos.