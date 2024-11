IPOR | Docentes de português debatem impacto da IA no ensino em Macau

Macau será palco de uma conferência que promete reunir docentes de língua portuguesa da região do Sudeste Asiático para debater o impacto da inteligência artificial no ensino. A nona edição do Encontro de Pontos de Rede de Ensino de Português Língua Estrangeira está agendada para os dias 22 e 23 de Novembro.

O nono Encontro de Pontos de Rede de Ensino de Português Língua Estrangeira da Ásia vai ter como tema “o desenvolvimento das novas tecnologias de informação e comunicação”, incluindo na área da IA, disse o Instituto Português do Oriente (IPOR).

O promotor da iniciativa sublinhou que os avanços tecnológicos “proporcionam novas possibilidades para o ensino de línguas”, mas podem ter influência na educação e no desenvolvimento linguístico dos estudantes.

O IPOR referiu, em comunicado enviado à Lusa, que o encontro vai abrir com uma intervenção de António Branco, investigador da Universidade de Lisboa, sobre a “preparação tecnológica da língua portuguesa para a era digital”.

O tema da palestra é “Como será aprender a ‘escrever e ler’ na era da IA generativa? E ensinar?”.

Segue-se a palestra de João Laurentino Neves, ex-director do IPOR e actual director-executivo do Instituto Internacional de Língua Portuguesa, que vai abordar o tema “Tecnologias da língua e língua de tecnologias – O IILP na era dos conteúdos e dos dados”. Tânia Ribeiro Marques, docente da Universidade de São José (USJ), vai ainda falar sobre a “IA na criação de materiais de avaliação”. Também da USJ, Camila Macedo aborda a temática “Projecto Conexões Culturais: diminuindo distâncias entre Brasil e Macau por meio da tecnologia”.

Os dois dias de palestra vão reunir docentes e investigadores de instituições de ensino superior de Portugal, China, Coreia do Sul, Japão, Malásia e Brasil, assim como da rede de ensino de português na Indonésia, no Vietname, na Índia e na Tailândia.

O objectivo é “partir de experiências concretas nos diferentes contextos presentes para a reflexão sobre abordagens ao ensino da língua e da cultura, favorecendo a partilha de materiais e o desenvolvimento de projectos conjuntos”, referiu na mesma nota.

O encontro pode ainda servir para “aprofundar o trabalho de investigação que se vem fazendo a nível internacional em várias áreas ligadas à língua portuguesa e às culturas dos países e regiões de língua oficial portuguesa”. Pretende também reforçar o papel da RAEM no ensino e investigação sobre a língua portuguesa, indicou o IPOR.

O encontro é apoiado pela Fundação Macau, a empresa Sociedade de Turismo e Diversões de Macau e o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, cujo director executivo, João Neves, estará presente. Também vai marcar presença em Macau, Florbela Paraíba, que tomou posse em Julho como presidente do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, sob a tutela do Ministério dos Negócios de Portugal.