IPOR | Três escolas assinam acordo para exame “Camões Júnior”

Três escolas públicas assinaram ontem um acordo de cooperação com o Instituto Português do Oriente (IPOR) para a realização do exame “Camões Júnior”, nomeadamente a Escola Secundária Luso-Chinesa de Luís Gonzaga Gomes, Escola Luso-Chinesa Técnico-Profissional e a Escola Oficial Zheng Guanying.

Segundo um comunicado da Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ), o acordo visa, entre outras medidas de promoção e desenvolvimento do ensino do português, a realização do exame “Camões Júnior”, bem como “a organização de formação profissional regular para professores de português e de encontros de intercâmbio académico em língua portuguesa”.

O objectivo é “aumentar a eficácia dos professores no ensino do português e o nível de utilização da língua portuguesa pelos alunos”.