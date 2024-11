China/UE | Negociações intensas sobre tarifas de veículos eléctricos

A China e a União Europeia (UE) estão actualmente empenhadas em consultas intensivas sobre os detalhes específicos do plano de compromisso de preços de veículos eléctricos chineses, revelou o Ministério do Comércio.

A porta-voz da pasta, He Yongqian, fez as observações em conferência de imprensa esta quinta-feira, em resposta a uma pergunta sobre a imposição de tarifas da UE sobre veículos eléctricos da China, indica a Xinhua. A equipa técnica da UE chegou a Pequim a 2 de Novembro e as consultas entre os dois lados seguem os princípios de “pragmatismo e equilíbrio”, disse He.

Ao anunciar a imposição de tarifas em 29 de Outubro, o lado europeu disse também que continuará com as negociações sobre preços com o lado chinês.

Após uma discussão por videoconferência em 25 de Outubro entre o ministro do Comércio da China, Wang Wentao, e o vice-presidente executivo e comissário do Comércio da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis, ambos os lados reiteraram a sua vontade política de resolver as diferenças através do diálogo e comprometeram-se a discutir os preços para solucionar o diferendo.