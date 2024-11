Japão | Lucro líquido da Nissan caiu 93,5% entre Abril e Setembro

O lucro líquido do fabricante japonês Nissan caiu 93,5 por cento entre Abril e Setembro, para 19.223 milhões de ienes, sobretudo devido à quebra nas vendas e ao ajustamento da produção. No mesmo período, que corresponde à primeira metade do ano fiscal japonês, o lucro operacional caiu 90,2 por cento, para 32.908 milhões de ienes, anunciou a empresa.

A Nissan Motor não publicou ontem a estimativa de lucro líquido para todo o ano fiscal, que terminará em Março de 2025, devido a “dificuldades em calculá-lo num ambiente de negócios em rápida mudança”, segundo disse o presidente e director executivo da empresa, Makoto Uchida, em conferência de imprensa. Entre Abril e Setembro, o volume de vendas caiu 1,3 por cento, para 5,9 biliões de ienes.

Cortes a direito

A quebra nas vendas levou ontem a Nissan a anunciar um corte de 9.000 postos de trabalho em todo o mundo, assim como um ajustamento na sua capacidade de produção

O responsável da Nissan Motor anunciou ainda que haverá mudanças na liderança da empresa, nos próximos meses, bem como cortes na remuneração dos seus executivos de topo, fruto dos resultados negativos ontem apresentados.

“Não vamos tornar a nossa empresa mais pequena, mas sim torná-la mais ágil e adaptável a um ambiente de negócios em rápida mudança”, disse Uchida, que também admitiu que a Nissan Motor “não foi capaz de se adaptar aos tempos” ou “capaz de ser rápida o suficiente.”

O responsável aludiu especificamente a “um mercado cada vez mais difícil e com mais concorrentes”, ao aumento do preço das matérias-primas, à escassez de semicondutores ou a um plano de vendas da empresa “excessivamente esticado” como factores para o agravamento da saúde financeira da Nissan.