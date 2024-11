GP | Theodore Racing em três frentes no mesmo fim de semana

A Theodore Racing é sinónimo do Grande Prémio de Macau há mais de quatro décadas. Este ano, a equipa de Teddy Yip Jr. vai apostar em três frentes no mesmo fim-de-semana, com um toque especial italiano

Sem surpresa, a Theodore Racing manterá a sua habitual aposta na prova rainha de monolugares, preservando o legado do fundador, Teddy Yip Sr., mas acrescentará um elemento extra à sua participação anual no Grande Prémio de Macau, com a inscrição de dois carros na Taça do Mundo de GT da FIA. A histórica equipa, que conta com múltiplas vitórias no território, sobretudo nas provas de Fórmula 3, vai aliar-se este ano ao seu patrocinador, a SJM Resorts, e à equipa italiana Vincenzo Sospiri Racing, para colocar nas mãos dos experientes Edoardo Mortara e Matteo Cairoli dois competitivos Lamborghini Huracán GT3 Evo2.

Para Teddy Yip Jr., “entrar na arena dos carros de GT é um desenvolvimento empolgante para a equipa” e, quanto à sua formação de pilotos para a Taça do Mundo, o empresário diz-se “entusiasmado por contar com Edoardo e Matteo — dois pilotos de fábrica excepcionais da Lamborghini”, referindo ainda que este será um “evento que certamente será disputado ao mais alto nível.”

A escolha do Lamborghini Huracán será uma adição bem-vinda à grelha da Taça do Mundo de GT da FIA, com a marca ausente do evento desde que a equipa chinesa FFF Racing competiu com as versões originais do Huracán GT3 nas corridas de 2016 e 2017. Esta parceria com a marca de Sant’Agata Bolognese deu os primeiros passos esta temporada no Lamborghini Super Trofeo Asia.

Aliás, enquanto nas ruas de Macau se disputa o 71.º Grande Prémio de Macau, no mesmo fim-de-semana, em Espanha, no Circuito de Jerez, o piloto do território Charles Leong Hon Chio, aos comandos de um Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo 2 da equipa SJM Iron Lynx Theodore Racing, vai tentar conquistar o título da categoria PRO. Esta será também a primeira participação da Theodore Racing nas Finais Mundiais da Lamborghini.

Objectivo: vencer

Mantendo a tradição, neste novo capítulo do Circuito da Guia com a chegada da Fórmula Regional (FR), a Theodore Racing voltará a unir forças com a equipa vencedora Prema Racing, para assim inscrever três monolugares construídos pela Tatuus na primeira edição da Taça do Mundo de FR da FIA, sob a designação de SJM Theodore PREMA Racing. Muda a categoria de carros, mas o objectivo é o mesmo de sempre: vencer.

“Tenho total confiança no nosso incrível trio de pilotos”, afirma Teddy Yip Jr. “Todos eles são vencedores e campeões, e tenho a certeza de que nos colocarão na posição certa para alcançar resultados memoráveis para a equipa.”

Para liderar esta ofensiva, a Theodore Racing garantiu os serviços de Dino Beganovic, piloto da Scuderia Ferrari Driver Academy e campeão da FR europeia em 2022. No segundo carro estará o inglês Alex Dunne, piloto que no ano passado deu nas vistas na RAEM ao alcançar um pódio na Corrida de Qualificação da Fórmula 3. O terceiro carro será conduzido pelo actual campeão de F4 dos Emirados Árabes Unidos e de Itália, o britânico de 16 anos Freddie Slater, que fará a sua estreia na Fórmula Regional, mas que conhece o Circuito da Guia por ter participado na prova de 2023 da F4.