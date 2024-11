Saúde | Novo caso de dengue importado do Interior

O território registou mais um caso de dengue importado no sábado, o 23.º desde o início do ano, de acordo com os Serviços de Saúde (SS). A infecção foi diagnosticada num homem com 65 anos, residente de Macau, há muito tempo a morar em Zhongshan, no Interior da China, indicaram as autoridades. Nas últimas semanas, a província vizinha de Guangdong tem atravessado um surto de infecções de dengue.

O homem apresentou os primeiros sintomas a 29 de Outubro, como febre, calafrios, dores de cabeça e fatiga. Nesse dia, veio para Macau procurar tratamento médico, e terá ido ao Hospital Kiang Wu. Sem sentir melhorias, no dia seguinte voltou ao hospital privado onde foi feita uma recolha de sangue.

A infecção foi confirmada no dia seguinte. “O doente encontra-se actualmente em estado estável”, comunicaram as autoridades. Uma familiar do paciente também foi infectada, mas foi diagnosticada em Zhongshan, de onde não saiu.