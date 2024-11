AMCM | Depósitos de residentes cresceram 6,9%

Os depósitos dos residentes cresceram 6,9 por cento em Setembro face ao período homólogo, para 755,64 mil milhões de patacas, de acordo com dados divulgados pela Autoridade Monetária de Macau (AMCM). Em comparação com Agosto, os depósitos dos residentes tiveram um crescimento mais ligeiro de 0,7 por cento.

Em relação aos depósitos de não-residentes, houve uma redução de 7,4 por cento em comparação com o ano anterior, para 323,90 mil milhões de patacas. Face a Agosto, a redução foi de 0,6 por cento. No que diz respeito aos depósitos do sector público, comparando com o ano passado registou-se uma redução de 1,3 por cento, para 273,20 mil milhões de patacas.

No entanto, quando se compara Setembro com Agosto houve um aumento de 1,9 por cento. Os empréstimos internos ao sector privado caíram 1,1 por cento entre Agosto e Setembro, e uma diminuição de 5,6 por cento, face ao ano passado, para 519,08 mil milhões de patacas. Segundo a AMCM, os empréstimos concedidos ao sector do “comércio por grosso e a retalho” e dos “restaurantes, hotéis e similares” tiveram quebras de 18,5 por cento e 5,0 por cento, respectivamente.