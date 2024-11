CURB | Passeios de bicicleta revelam história de Macau

Decorre no próximo sábado, a partir das 10h e até às 16h, o evento “On The Move VI – Tracing the City Wall Creative Bicycle Rides”, promovido pelo CURB – Centro para a Arquitectura e Urbanismo, e que pretende revelar aos participantes as zonas antigas de Macau e o seu património através de passeios de bicicleta. Estes percursos têm orientação do arquitecto e fundador do CURB, Nuno Soares, revelando-se “uma nova perspectiva da cidade”. São fornecidos materiais informativos e também as bicicletas.

Assim, entre as 10h e as 11h, será possível fazer o percurso “North City Wall”, na zona norte da península, que se repete depois à tarde entre as 16h e as 17h. Mais tarde, realiza-se o passeio pelo Porto Interior, intitulado “Inner Harbour Boundary”, entre as 11h30 e as 12h30 e ainda entre as 14h30 e as 15h30.

Cada passeio terá um máximo de dez participantes.

“On The Move” é descrito como um “projecto único que combina passeios de bicicleta, produções artísticas e um compromisso para com a comunidade”. Desta vez, são seguidas “as pegadas da antiga muralha da cidade de Macau e explorarão a muralha que, apesar de quase desaparecida, tem um profundo impacto na rede de tecido urbano de Macau”.

O percurso “North City Wall” começa na Ponte 9, passando depois pela Fortaleza do Monte, a zona do Patane, o bairro de San Kio, com regresso depois à Ponte 9. Já o passeio pela zona do Porto Interior começa também na Ponte 9, seguindo-se depois pela Igreja de Santo António, Rua dos Mercadores, Rua da Alfândega, Praça de Ponte e Horta e regresso à Ponte 9.