Cinema | “Grand Tour”, de Miguel Gomes, exibe-se em festival

“Grand Tour”, de Miguel Gomes, é um dos destaques do cartaz da nova edição do Festival de Cinema entre a China e os Países de Língua Portuguesa que celebra o trabalho do realizador português. O evento, que decorre em várias salas do território entre 22 de Novembro e 13 de Dezembro, integra-se no 6.º Encontro em Macau – Festival de Artes e Cultura entre a China e os Países de Língua Portuguesa

Já são conhecidos os filmes que vão ser exibidos em mais uma edição de um festival de cinema que celebra não apenas o cinema chinês, mas lusófono, em mais um exemplo da multiculturalidade vivida em Macau.

Na nova edição do Festival de Cinema entre a China e os Países de Língua Portuguesa, que decorre entre os dias 22 de Novembro e 13 de Dezembro, o tema é “Criar um Contraste Interessante”, apresentando-se 30 filmes, sessões de exibição ao ar livre, palestras e workshops. De frisar que este evento se insere no 6.º Encontro em Macau – Festival de Artes e Cultura entre a China e os Países de Língua Portuguesa.

Esta edição do festival traz “Grand Tour”, do realizador português Miguel Gomes, um drama histórico com muitas ligações à Ásia, e que tem feito sensação em vários festivais de cinema pelo mundo. Miguel Gomes ganhou mesmo o prémio de Melhor Realizador no Festival de Cannes deste ano.

A história de “Grand Tour” passa-se em Rangum, Birmânia, em 1918, quando Edward, um funcionário público do então Império Britânico, foge da noiva Molly no dia em que ela chega para o casamento. Nas suas viagens, porém, o pânico dá lugar à melancolia. Contemplando o vazio da sua existência, o cobarde Edward interroga-se sobre o que terá acontecido a Molly. Segundo a sinopse, desafiada pelo impulso de Edward e decidida a casar-se com ele, Molly segue o rasto do noivo em fuga através deste “Grand Tour” asiático, que também passou pela China.

Destaque ainda para o facto de, a 8 de Dezembro, Miguel Gomes marcar presença em Macau, na Cinemateca Paixão, para uma conversa com o público, intitulada “Diálogo: O Fabuloso — Miguel Gomes, Contador de Histórias”.

Este será o filme de encerramento do festival, cujo programa se divide por cinco módulos: “Alegria de Dupla Exibição I – Realizador em Foco: Guan Hu X. Miguel Gomes”; “Alegria de Dupla Exibição II – Uma história de duas cidades”, “Estreia de Filmes Chineses e Lusófonos”; “Curtas-Metragens Sino-Portuguesas” e ainda “Projecção ao Ar Livre – Novas Forças Visuais em Macau”.

Segundo um comunicado da organização, são apresentadas “novas e seleccionadas obras de realizadores chineses e lusófonos de renome, no sentido de proporcionar uma série de diálogos e intercâmbios emocionantes, fantásticos e divertidos”.

Ficção científica a abrir

Destaque para o filme de abertura, “Escape From the 21st Century”, uma comédia chinesa de ficção científica exibido nos cinemas Galaxy a 22 de Novembro.

Protagonizado pelas estrelas Zhang Ruoyun e Elane Zhong, “este fantástico filme combina o estilo de animação 2D com representações cénicas da China urbana e rural, dando aos espectadores um vislumbre da vibrante criatividade da nova geração de profissionais do cinema chineses”, destaca a organização.

As restantes exibições de filmes decorrem na Cinemateca Paixão entre os dias 23 de Novembro e 13 de Dezembro, nomeadamente “Tempo Emprestado” [Borrowed Time], de Choy Ji, que pode ser visto no sábado, numa única sessão às 19h30.

Este filme passou pelos festivais de cinema de Roterdão, Hong Kong e Busan, descrevendo a viagem de uma rapariga, Ting, que está prestes a casar-se, mas antes parte em busca do pai desaparecido há duas décadas.

No domingo, dia 24, é dia de ver “Espinha de Peixe”, filme chinês de Zhang Xuyu, que retrata a história de Li Qi, uma jovem de dezoito anos que não conseguiu entrar na universidade, mas que recusa voltar à escola secundária para cumprir mais um ano lectivo, desafiando a vontade da mãe.

Ainda no que toca aos filmes portugueses, o trabalho de Miguel Gomes volta a destacar-se com a exibição de “Aquele Querido Mês de Agosto”, apresentado na Cinemateca Paixão no dia 28 de Novembro. O cinema brasileiro está também representado com “Betânia”, de Marcelo Botta, exibido dia 6 de Dezembro na Cinemateca.

Fitas nos estaleiros

No dia 7 de Dezembro, é a vez de ver exibições ao ar livre de filmes nos Estaleiros Navais de Lai Chi Vun, em Coloane, com a actividade “Projecção ao Ar Livre – Novas Forças Visuais em Macau”.

Apresentam-se, assim, quatro curtas-metragens de realizadores locais integradas no programa do Instituto Cultural “Macau – O Poder da Imagem”. As obras a ser exibidas incluem as curtas-metragens “Mão Mão”, de Jarvis Xin; “Menina com Amém”, de Teng Kun Hou; e “Antes da Chuva Torrencial”, de Mak Man Teng, bem como a curta-metragem de animação “Herança”, de Josie Ip.

A Cinemateca Paixão será também o lugar escolhido para a realização do “Workshop de Pintura de Azulejos Portugueses”, no dia 30 de Novembro. “Um orientador profissional apresentará os antecedentes históricos do tradicional azulejo português e orientará os participantes na apreciação de diferentes tipos de azulejos portugueses, na aprendizagem de diversas técnicas de pintura e na conclusão das suas próprias obras”.

Os bilhetes para as sessões na Cinemateca Paixão já estão à venda, sendo que as inscrições para as actividades paralelas podem ser feitas na plataforma “Conta Única de Macau” a partir do dia 8.