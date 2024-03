Curtas | Primeira edição de festival traz mais de 50 filmes

Abriu oficialmente ao público, no sábado, a primeira edição do Festival Internacional de Curtas-Metragens de Macau, um evento organizado pelo Instituto Cultural (IC) e pela operadora de jogo Galaxy. Desta forma, até sábado, 30, serão apresentadas mais de 50 curtas e longas-metragens produzidas local e internacionalmente. O programa inclui também workshops temáticos e diversas palestras com grandes figuras do mundo do cinema.

O festival está dividido em quatro secções: “Curtas de Macau”, “Novas Vozes do Horizonte”, “Director em Foco” e “Exibições Especiais”. As exibições decorrem nos cinemas Galaxy e na Cinemateca Paixão, sendo que na sexta-feira serão entregues os prémios para os melhores filmes no Centro Internacional de Convenções Galaxy. Nesta competição haverá dez “Curtas de Macau” a concorrerem ao “Prémio Macau”, enquanto 26 filmes internacionais concorrem na secção “Novas Vozes do Horizonte”, para quatro prémios: “Melhor Curta-Metragem”, “Melhor Realizador”, “Melhor Contribuição Técnica” e “Narrativa Inovadora”.

Na secção “Director em Foco” a organização apostou no conceituado realizador japonês Shunji Iwai, que estará em Macau para “trocar e partilhar as suas experiências criativas com o público”.

Por sua vez, na sessão ” Exibições Especiais” o actor de Hong Kong Will Or e a realizadora do filme “Fly Me To The Moon”, Sasha Chuk Tsz-yin, estarão à conversa com o público a seguir à exibição do filme. Destaque também para a realização do workshop “A Arte e a Estratégia da criação de Curtas-Metragens”, apresentado em conjunto pelo realizador do filme “Stonewalling”, galardoado com o Golden Horse Awards.

Os bilhetes para o festival já se encontram à venda, com um valor de 60 patacas e desconto de 50 por cento para idosos e estudantes. A inscrição nas actividades paralelas à exibição dos filmes pode ser feita no website oficial do festival.