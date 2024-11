Consulado | Emolumentos pagos através de apps

O Consulado-geral de Portugal em Macau emitiu ontem uma nota onde dá conta de que os utentes podem agora recorrer a meios electrónicos para pagar os emolumentos consulares, mediante o pagamento da sobretaxa cobrada pela entidade emissora.

Assim, podem pagar com recurso a aplicações de telemóvel como a Alipay CN, ApplePay, BNU Pay, HuaweiPay, MIPay, SamsungPay, Simple Pay (BOCPay, ICBCPay, LusoPay, MPay, TaiFungPay), UePay e We Chat Pay. Continuam a poder ser utilizadas as opções em numerário ou pagamentos por cartões de crédito, como o American Express, Mastercard, UnionPay e Visa.

O consulado destaca ainda que se concretiza “no prazo indicado a medida anunciada pelo Cônsul-Geral na sua alocução do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas deste ano”, ficando a promessa de que a entidade “continuará a trabalhar sistematicamente para melhorar os serviços prestados aos utentes”.