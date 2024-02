Consulado | Pedidos de documentos nacionais sobem 90,6 %em 2023

O número total de cartões do cidadão e passaportes nacionais, pedidos nos serviços consulares de Macau e Hong Kong, aumentou, no ano passado, 90,6 por cento face a 2022, anunciou ontem o Consulado Geral de Portugal.

Este número total de cartões do cidadão e passaportes “excedeu, pela primeira vez, a fasquia simbólica dos 30 mil (33.577), o que representa um aumento 90,6 por cento em relação a 2022 e mais 17,5 por cento do que o anterior recorde, em 2018”, indicou, em comunicado enviado à Lusa, depois da primeira reunião deste ano do Conselho Consultivo da área consular de Macau e Hong Kong.

Na área do registo civil, foram feitos 1.059 registos de nascimento e 265 processos de aquisição de nacionalidade por via do casamento, “mais do que o somatório dos últimos dez anos”, acrescentou, na mesma nota de balanço da atividade consular.

Na reunião do Conselho Consultivo, presidido pelo cônsul-geral, Alexandre Leitão, e com a presença de 11 dos 12 conselheiros que integram o órgão, foram ainda destacadas várias medidas de simplificação administrativa adotadas no ano passado, como o “aumento de 60 por cento das vagas diárias de atendimento no Consulado Geral para cartões do cidadão e passaportes abertas na plataforma, a triplicação das mesmas vagas no Consulado Honorário em Hong Kong”.

Constituído em julho, o conselho consultivo da área consular de Macau e Hong Kong, o primeiro da região, tem a missão de emitir pareceres sobre matérias que afectem os portugueses locais.