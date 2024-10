Gripe | Casos com várias estirpes a descer

Os Serviços de Saúde (SS) registaram, em Setembro, uma descida no número de casos de diferentes estirpes de gripe em termos anuais. Assim, segundo uma nota oficial, foram registados 25 casos de infecção por norovírus, o que representa uma redução de cerca de 3,8 por cento e aumento de 2,1 vezes, respectivamente, em comparação com o mesmo mês do ano passado, com 26 casos, e o mês anterior, em que se registaram 8 casos.

No caso das infecções por enterovírus, registaram-se em Setembro 98 casos, menos 66,1 por cento face a 2023 e menos 3,9 por cento em relação a Agosto, quando se registaram 102 casos. No que diz respeito à covid-19, registaram-se quatro casos de infecções respiratórias graves associadas a esta doença, uma redução anual de 83,3 por cento e de 77,8 por cento face a Agosto.

Além disso, registaram-se ainda 145 casos de influenza, o que representa uma redução significativa em comparação com o mês homólogo do ano passado, quando se contabilizaram 4.965 casos e, uma redução de 68,7 por cento em relação ao mês anterior, com 463 casos.

Estes dados dizem respeito às declarações obrigatórias de 417 situações de doença, sendo que actualmente existem 45 tipos de doenças abrangidas pela obrigatoriedade de declaração.