MIF e MFE | Novas edições arrancam dia 16 deste mês

Arranca no próximo dia 16 de Outubro, a 29ª edição da Feira Internacional de Macau (MIF, na sigla inglesa), bem como a nova edição da Exposição de Franquia de Macau (2024 MFE). Segundo um comunicado do Instituto de Promoção do Comércio de Macau (IPIM), os dois eventos constituem “uma nova tentativa para potenciar o papel promotor das exposições”, que se realizam no mesmo local, o Venetian, na Cotai Expo, entre os dias 16 e 19 de Outubro, e em simultâneo.

Haverá prémios para visitantes no valor superior a 500 mil patacas tendo em conta que, este ano, se celebram os 25 anos da RAEM e também os 75 anos de implantação da República Popular da China.

As novas edições destas duas feiras contarão com dez zonas de exposição, com a MIF a apresentar como tema a “Diversificação da Economia e Oportunidades do Desenvolvimento”. A cidade de Shenzhen foi convidada como “município parceiro”, com seis zonas de exposição.

Já a 2024MFE, terá quatro zonas de exposição, pretendendo-se, em conjunto, “construir um cenário diversificado de cooperação comercial para as empresas”. Nos quatro dias do evento haverá oito sessões de bolsa de contactos, além de actividades paralelas de promoção comercial, com assinatura de protocolos.