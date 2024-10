AMCM | Negada exigência de provas para levantar dinheiro

A Autoridade Monetária e Cambial de Macau (AMCM) rejeita que estejam a ser exigidas, por parte dos bancos, provas de rendimentos a clientes para levantamento de dinheiro. Esta garantia foi dada ao jornal Cheng Pou, no seguimento da acusação do ex-deputado Au Kam San feita no Facebook, em que a sua mulher terá sido obrigada a apresentar prova de rendimentos no banco HSBC.

O caso terá ocorrido no dia 23 de Setembro. Au Kam San escreveu na rede social que o pedido pode ter sido uma “dificuldade criada deliberadamente”, e acrescentou que, pelo facto de o dinheiro já ter sido depositado, constituía prova de que não estava ligado a esquemas de lavagem de dinheiro. Segundo a acusação do ex-deputado, o funcionário do banco, ao exigir a prova de rendimentos, disse tratar-se de uma medida exigida pela AMCM.

Au Kam San afirmou ainda que o papel de Macau na área financeira está distorcido. “Macau é um porto franco e não existe controlo de câmbios estrangeiros, pelo que os capitais podem entrar e sair livremente, são essas vantagens de ‘um país, dois sistemas’. Mas agora parece que o uso de capitais pessoais é limitado”, escreveu.

Antes da resposta da AMCM ao jornal, o ex-deputado disse que, dois dias depois da ida da esposa ao banco, o gerente da sucursal do HSBC pediu-lhe desculpa, tendo explicado que o funcionário é novo na empresa e confundiu as orientações. O mesmo gerente prometeu reforçar a formação junto dos funcionários.