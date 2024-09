CURB | Exposição de fotografia inaugurada no sábado

A exposição de fotografia com imagens vencedoras da última edição do concurso “Tesouros da Grande Baía – Arquitectura Vernacular na zona da Grande Baía” será inaugurada no sábado. Ji Xiang venceu o primeiro prémio, seguindo-se David Perez Casamayor e Lai Tsz Kwan, todos na secção “Área da Grande Baía – Categoria Aberta”. Segue-se, em “Grupo de Macau – Categoria Aberta” as distinções a Eduardo Leal, que captou um edifício antigo na zona do Patane, Chon Ka Hou, em segundo lugar, e Hong Keng Sio. Na categoria dedicada a jovens estudantes Jingyi Xu sagrou-se vencedor.

Para este concurso foram seleccionadas 377 fotografias apresentadas por 157 participantes. O júri escolheu estes trabalhos “considerando a sua qualidade artística e técnica e originalidade de visão”.

O concurso e a exposição são organizados pelo CURB – Centro de Arquitectura e Urbanismo, tendo como foco a arquitectura vernacular que se faz nas nove cidades que compõem o projecto político da Grande Baía, incluindo Macau e Hong Kong. A ideia foi “captar os edifícios e espaços que tornam únicas as suas onze cidades”, descreve-se numa nota. A exposição pode ser vista na galeria Ponte 9, sede do CURB, na zona do Porto Interior.