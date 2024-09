Casa do Mandarim | Mostra exibe legado de Zheng Guanying

Será inaugurada na sexta-feira a “Exposição do Legado de Zheng Guanying”, pensador chinês que viveu entre 1842 e 1921. A mostra, organizada pelo Instituto Cultural, estará patente no Museu Memorial de Zheng Guanying, na Casa do Mandarim, dando a conhecer mais sobre a vida e o legado da figura histórica

O Instituto Cultural (IC) promove, a partir de sexta-feira, a “Exposição do Legado de Zheng Guanying”, que estará patente no Museu Memorial de Zheng Guanying, na Casa do Mandarim, em memória desta personalidade intelectual chinesa que viveu entre os anos de 1842 e 1921.

Segundo um comunicado do IC, a exposição “centra-se em vários temas, como as ideias de Zheng sobre reformismo, o Movimento de Auto-fortalecimento, literatura aplicada, a linhagem ancestral, iniciativas de beneficência da família de Zheng e um século de mudança na Casa de Mandarim”.

Para isso são apresentados ao público mais de 100 itens, onde se incluem diversos escritos, documentos, cartas, fotografias, placas e dísticos, que revelam “a influência significativa das ideias reformistas de Zheng nos finais da dinastia Qing, as quais inspiraram o Imperador Guangxu, Sun Yat-sen, Mao Zedong e outras figuras históricas”. A família Zheng acabou por criar raízes em Macau, onde desenvolveu várias acções de beneficência.

Destaque ainda para a conexão desta exposição com as infra-estruturas multimédia já existentes no museu, ficando a promessa de fornecer “uma experiência divertida aos visitantes” graças a projecções, um simulador telegráfico e a tecnologia de realidade virtual.

Assim, o público poderá “aprender sobre as experiências de vida de Zheng na promoção do desenvolvimento de empresas empreendedoras na China moderna, como o Departamento Telegráfico de Xangai e a China Merchants Steam Navigation Company Limited, e compreender o impacto da sua obra ‘Advertências em Tempos de Prosperidade’ nas gerações posteriores”.

Destaque ainda para a exibição de documentários e desenhos animados que irão transmitir de forma dinâmica as ideias de Zheng Guanying sobre reformismo e o Movimento de Auto-fortalecimento.

Ópera na abertura

Na sexta-feira a cerimónia de inauguração da exposição irá contar com um espectáculo protagonizado pela Associação de Ópera Cantonense de Marionetas de Zhongshan, que irá apresentar a nova ópera cantonense de marionetas “Zheng Guanying”, um trabalho produzido unicamente para ser apresentado nesta inauguração.

Além disso, a mesma associação organiza ainda dois workshops sobre “Espectáculos de Marionetas para a Família” no museu, que se realizam no próximo sábado. Estas actividades destinam-se a “dar a conhecer os espectáculos de marionetas de Sanxiang, um item do património cultural intangível municipal de Zhongshan”. Os instrutores do workshop vão dar explicações sobre marionetas e fazer demonstrações, proporcionando uma experiência prática das técnicas de fabrico e manipulação das marionetas.

As inscrições podem ser feitas na plataforma da Conta Única de Macau.

Zheng Guanying era natural de Xiangshan, actual cidade vizinha de Zhongshan, na província de Guangdong. Tendo como nome original Zhangying, e um outro nome, Guanying, foi-lhe atribuído o nome Zhengxiang.

Zheng foi um intelectual esclarecido, aberto ao liberalismo democrático e à ciência na China contemporânea. Foi também um industrialista, educador, literato, benfeitor e patriota entusiástico, descreve o IC. A obra “Advertências em Tempos de Prosperidade”, escrita por Zheng na sua residência de Macau, que actualmente é conhecida como Casa do Mandarim, pode ser considerada como a mais influente na sociedade chinesa da época moderna.