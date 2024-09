UCCLA | Adiada inauguração da exposição “Aqui e Agora” em Lisboa

Foi adiada a inauguração da exposição “Aqui e Agora” que estava agendada para esta quinta-feira na sede da UCCLA – União de Cidades Capitais de Língua Portuguesa, em Lisboa. A mostra, que conta com obras de artistas de Macau e que tem curadoria de James Chu e José Drumond, em parceria com a AFA – Art for All Society, teve de ser adiada devido a constrangimentos nos serviços alfandegários que não permitiram a entrega das obras de arte a tempo da inauguração.

Além de “Aqui e Agora”, será também inaugurada uma segunda mostra, “Ensemble”, também com obras de três artistas de Macau, que proporcionará ao público “a riqueza, diversidade e talento” de nomes como James Chu, Erik Fok e Kit Lee.

“Convergência de estilos”

Segundo uma nota de imprensa, “Ensemble” celebra “a convergência de estilos plásticos e conceptuais, reflectindo as influências e experiências singulares de cada artista”.

“Tal como numa orquestra, onde cada instrumento contribui para a composição, os três artistas juntam-se neste projecto para criar uma sinfonia visual invulgar. Através de uma diversidade de meios e técnicas, desde a pintura ao desenho e ao vídeo, os artistas exploram temas como meditação, identidade, história e transformação.”

James Chu, com as suas pinturas abstratas, dá um novo significado a cada trabalho, representando com notas coloridas a essência do trabalho pictórico e da passagem do tempo num processo onde se denotam sugestões de natureza e vida urbana.

Por sua vez, Erik Fok estabelece uma geografia temporal distinta com os seus desenhos de mapas, ao estilo antigo, trazendo acordes delicados onde os traços da história estão sujeitos a uma subversão contemporânea com forte cunho pessoal. Kit Lee, nas suas peças em vídeo, explora estéticas que exploram as nuances de uma possível realidade alternativa, onde, com meios digitais, introduz contrapontos melodiosos que questionam a percepção do tempo e do espaço.

A organização dá conta de que esta mostra é “um projecto que transcende o diálogo intercultural e o espaço físico por onde passa”, transmitindo-se “a ideia de uma composição musical, onde a união dos diferentes instrumentos variedade para um todo harmonioso, resultando numa obra de emoções enriquecida pela diversidade de estilos e técnicas”.